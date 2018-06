Frankfurt - Der Euro hat sich am Montag in der Nähe der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten, die er während des Tages zurückerobert hatte. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1803 Dollar gehandelt und damit höher als am Freitagabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1790 (Freitag: 1,1754) Dollar fest.

Zum Franken rückte der Euro über die Schwelle von 1,16 vor und nahm im frühen Geschäft gar Kurs auf 1,17. Im Verlauf des Tages kam der Steigerungslauf allerdings etwas ins Stocken und aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,1620 Franken. Derweil bewegt sich das Dollar-Franken-Währungspaar während des europäischen Handels um die Schwelle von 0,9850 Franken. Derzeit geht der Dollar zu 0,9845 Franken ...

