New York - Die Sorge vor einer Eskalation des Handelskonflikts zwischen den USA und anderen Industrienationen hat die Anleger an der Wall Street zum Wochenstart vorsichtig gestimmt. Die wichtigsten Indizes bewegten sich am Montag nur wenig.

So legte der Dow Jones Industrial lediglich um 0,11 Prozent auf 25'344,24 Punkte zu. Der breit gefasste S&P 500 lag 0,18 Prozent im Plus bei 2784,02 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 trat mit einem Aufschlag von 0,05 Prozent auf 7156,54 Punkte nahezu auf der Stelle.

US-Präsident Donald Trump hatte nach dem G7-Gipfel für einen Eklat gesorgt, indem er seine Zustimmung zur zuvor mühsam errungenen Abschlusserklärung der Staatengemeinschaft auf dem Flug nach Singapur völlig überraschend via Twitter zurückzog. Mittlerweile wird der Ton ...

