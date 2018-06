Das Zustandekommen des Gipfeltreffens von Donald Trump und Kim Jong-un ist vor allem das Ergebnis zielstrebiger Politik in Nord- und Südkorea, erklärt der Politologe Hanns W. Maull.

WirtschaftsWoche: Donald Trump hatte mehrfach gegenüber Nordkorea mit der amerikanischen Atomstreitmacht geprahlt. Nun trifft er sich mit dem Machthaber Kim Jong-un, um über die Entnuklearisierung Koreas zu verhandeln. Ist Trump extreme Methode die richtige?Hanns W. Maull: Das würde ich nicht sagen, im Gegenteil: Es waren nicht die USA, die dieses Treffen eingefädelt haben, sondern Nord- und Südkorea haben strategisch agiert und sich dabei die diplomatischen Bälle geschickt zugeworfen. Trump hat eher reagiert. Immerhin mag Trumps Politik, "maximalen Druck", vor allem durch international koordinierte Sanktionen, auf Nordkorea auszuüben, auch dazu beigetragen haben, dass der Gipfel jetzt zustande kam. Die Sanktionen gegen Nordkorea waren aber ja nicht nur amerikanische Politik, sondern sie gingen zurück auf eine Entscheidung des Uno-Sicherheitsrates. Und es war vor allem der wirtschaftliche Druck aus China, der Nordkorea empfindlich traf. Entscheidend aber war, dass Nord- und Südkorea dieses Gipfeltreffen zielstrebig angegangen haben. Das geht mindestens auf die letzte Neujahrsansprache von Kim Jong-un im Januar zurück. Und der südkoreanische Präsident hat die Nuklearkrise und das innerkoreanische Verhältnis seit seiner Wahl im Mai 2017 zu einem zentralen Thema seiner Politik gemacht.

Haben die Bilder von den innerkoreanischen Gipfeltreffen zwischen Kim und Moon Jae-in dazu beigetragen, dass jetzt auch Trump sich mit Kim treffen wollte?Südkoreas Präsident Moon hat Trump geschickt dazu gebracht, sich auf den Gipfel einzulassen - man könnte auch sagen: Er hat ihn geködert. Nach dem ersten innerkoreanischen Gipfeltreffen am 27. April haben südkoreanische Emissäre dem amerikanischen Präsidenten darüber berichtet. Sie überzeugten Trump davon, dass Kim bereit sei, über eine Entnuklearisierung der koreanischen Halbinsel zu sprechen. Da hat Trump angebissen. Wobei schon seit langem klar ist, dass es Trump reizt zu schaffen, was kein Präsident vor ihm schaffte: Einen Durchbruch in der Korea-Frage zu erzielen.

Gibt es statt Sanktionen und militärischer Drohung auch ökonomische Verlockungen, die Trump anbieten kann, um Kim zum Einlenken zu bewegen?Unmittelbar sehe ich da wenig, was Trump anbieten könnte. Die ...

