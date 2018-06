Hong Kong (www.aktiencheck.de) - BYD-Aktienanalyse von Analyst Ken Lee von UOB Kay Hian: Laut einer aktuellen Aktienanalyse rät Ken Lee, Aktienanalyst beim Investmenthaus UOB Kay Hian, Anlegern weiterhin die Aktien des Batterie- und Autoherstellers BYD Co. Ltd. (ISIN: CNE100000296, WKN: A0M4W9, Ticker-Symbol: BY6, NASDAQ OTC-Symbol: BYDDF) zu verkaufen. Im Rahmen einer Studie zur chinesischen Autobranche weisen die Analysten von UOB Kay Hian darauf hin, dass Investoren den Sektor im bisherigen . [mehr] KeyBanc Capital Markets Facebook-Aktie: Instagram ist Wachstumsmotor! - Aktienanalyse Cleveland (www.aktiencheck.de) - Facebook-Aktienanalyse des Analysten Andy Hargreaves von KeyBanc Capital Markets: Der Aktienanalyst Andy Hargreaves vom Investmenthaus KeyBanc Capital Markets bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Übergewichten-Empfehlung für die Aktien des weltweit führenden sozialen Netzwerks Facebook Inc. (ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB). Die Analysten von KeyBanc Capital Markets schätzen, dass Instagram bei den Werbeeinna. [mehr] Wedbush Securities PayPal-Aktie gehört nun der Liste der besten Investmentideen an! - Aktienanalyse Los Angeles (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse des Analysten Moshe Katri von Wedbush Securities: Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Moshe Katri vom Investmenthaus Wedbush Securities weiterhin die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV). Die Analysten von Wedbush Securities setzen die Aktien von PayPal Holdings Inc. auf die "Best Idea List". Damit werde den Bem. [mehr] Kolumnen mehr > Thomas Heydrich DOW DAX weiter im Seitwärtstrend DOW DAX weiter im Seitwärtstrend Nach dem Abprallen an der 12600, bewegt sich der DAX weiter nach oben. Erst über 13000 hat er sich aus der Seitwärtsbewegung befreit und kann dann weiter steigen. Es bleibt weiter spannend, wie der DAX den Seitwärtstrend auflösen wird. Negativ wird es beim DAX unter 12600 und beim DOW entsprechend unter 24000. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden. Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indik. [mehr] Christian Zoller DAX tanzt weiter auf der Klippe! Der DAX kam heute bisher nicht wirklich über die genannte wichtige Marke von 12.850 Punkten hinaus. Ein Angriff auf diesen Bereich wurde von den Bären abgewehrt, der DAX gab daraufhin kräftig ab und notiert wieder unter 12.800 Punkten. Nach unten würde sich die Lage unter 12.750 und vor allem 12.700 Punkten deutlich eintrüben. Unter 12.750 Punkten droht direkt ein Rücklauf bis 12.600/12.580 Punkte. Nach oben sollte der DAX heute bei neuer Stärke nicht mehr über 12.860 Punkte ansteigen können. Fazit: DAX unter 12.750 kurzfristig und 13.000 Punkten langfristig schwach, mit möglichen weiteren . [mehr] Cornelia Frey Frühe DAX-Gewinne zusammengeschmolzen G7-Eklat und Nordkorea-Gipfel: Anleger bleiben besonnen - Von Holger Scholze, Börse Stuttgart TV News Redaktion - Die Anleger haben heute bereits an den wichtigsten Börsen Asiens ihren wahrscheinlichen Unmut über das turbulente G7-Treffen schnell abgeschüttelt. Viele Handelsplätze der Region beendeten den Tag mit moderaten Gewinnen. Vor dem für Dienstag geplanten Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in Singapur ging es auch der Börse im südkoreanischen Seoul aufwärts. Die Festlandbörsen in China schlossen sich hingegen dem allgemein freundlicheren Trend nicht an. Trump hatte nach dem G7-Gipfel für einen beispie. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

