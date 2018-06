Der Kreditkartenriese Visa will tiefer in die Nischen digitalen Bezahlens vordringen. Zum Start der Branchenmesse für Finanztechnologie "Money20/20 Europe" in Amsterdam gab der US-Konzern deshalb die Erweiterung seiner Kooperation mit dem Münchner Onlinezahlungsabwickler Wirecard bekannt. Von Klaus Schachinger

Den vollständigen Artikel lesen ...