Die Ölpreise haben am Montag ins Plus gedreht. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 76,64 US-Dollar. Das waren 15 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung stieg um 54 Cent auf 66,25 Dollar.

Die Ölpreise machten anfängliche Kursverluste wieder wett. Händler verwiesen auf Nigeria, wo eine Ölpipeline wegen Lecks stillgelegt wurde. Der Betreiber wollte kein Datum nennen, wann die Belieferung wieder anläuft.

Zuvor hatten Spekulationen über die Fördermenge in Russland die Ölpreise noch belastet. Es gebe Gerüchte, dass die russischen Ölförderer ihre Aktivitäten bereits vor einem mit Spannung erwarteten Treffen der Opec-Staaten am 22. Juni erhöhen könnten, hieß es. Bei dem Treffen werden die Opec-Mitglieder gemeinsam mit anderen wichtigen Förderstaaten wie Russland am Verhandlungstisch sitzen und über die weitere Entwicklung der Fördermengen beraten. Zudem hat Saudi-Arabien laut Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg seine Ölförderung im Mai auf den höchsten Stand seit Oktober 2017 angehoben.

Das Ölkartell Opec, angeführt von Saudi-Arabien, hat zusammen mit Russland seit etwa eineinhalb Jahren eine Fördergrenze eingezogen, um das Angebot zu drosseln und die Preise zu stützen. Eine höhere Förderung könnte eine Abkehr von dieser Vereinbarung einleiten./jsl/tos

