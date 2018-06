ZÜRICH (Dow Jones)--Die Börse in der Schweiz hat sich zum Wochenstart fest präsentiert. Während der desaströse Ausgang des G7-Gipfels die Stimmung wie auch an den Nachbarbörsen nicht weiter belastete, sorgte der italienische Finanzminister mit seinem Bekenntnis zum Euro und damit zu den EU-Schuldenkriterien für Zuversicht. Die bisherigen Ziele zur Senkung der Schulden in den Jahren 2018 und 2019 sollen demnach erfüllt werden.

An der Nachbarbörse in Mailand schoss der Index darauf um rund 3,5 Prozent nach oben, getrieben vor allem von den Bankenaktien. In deren Fahrwasser schossen auch die Kurse der Schweizer Schwergewichte UBS und Credit Suisse nach oben und zwar um jeweils deutlich über 3 Prozent. Julius Bär gewannen 1,7 Prozent, ebenso die Versicherer Swiss Re und Zurich.

Der SMI gewann so 1,3 Prozent auf 8.624 Punkte. Sämtliche 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 46,18 (zuvor: 44,39) Millionen Aktien. Wenngleich mehrheitlich im Vorfeld so erwartet, wurde laut Marktbeobachtern auch der Ausgang der Abstimmung über das sogenannte Vollgeld am Wochenende zumindest mit Erleichterung aufgenommen. Die Schweizer Wähler verneinten die Einführung von Vollgeld mit großer Mehrheit, was als Sieg der Notenbank zu sehen ist, die dies abgelehnt hatte. Bei einem Erfolg der Initiative hätten die Schweizer Geschäftsbanken keine Geldschöpfung mehr betreiben können.

Roche profitierten nicht stärker davon, dass der Pharmakonzern eine Medikamentenzulassung in den USA erhalten hatte. Die Aktie ging 0,9 Prozent fester aus dem Tag.

