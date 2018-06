Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 8. Juni 2018 deutlich erhöht. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 9,400 (Vorwoche: 6,227) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 8,223 (3,415) Milliarden Euro, jene an Unternehmensanleihen nahmen um 1,024 (1,386) Milliarden Euro zu. Die Bestände an Covered Bonds stiegen um 0,082 (1,254) Milliarden Euro und die an Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) um 0,071 (minus 0,171) Milliarden Euro.

Die Zentralbanken des Eurosystems kaufen derzeit monatlich Anleihen für 30 Milliarden Euro. Die Währungshüter werden am Donnerstag darüber beraten, ob und wie lange sie das Kaufprogramm über September hinaus verlängern.

