Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag zu einer kräftigen Erholung angesetzt. Nachdem der Leitindex SMI in der Vorwoche unter die Schwelle von 8'600 Punkte gedrückt worden war, hat er zum Auftakt in die neue Börsenwoche trotz politischer Wirren diese Marke zurückerobert. Händler sprachen von einer technischen Gegenbewegung, die von den Grossbanken UBS und Credit Suisse angeführt wurde. Eine gewisse Vorsicht bleibe dennoch in den Köpfen der Anleger, hiess es im Handel weiter.

Nicht einmal der Eklat im Nachgang zum G7-Gipfel vermochte die Börse zu stoppen. US-Präsident Trump hatte völlig überraschend der zuvor mühsam errungenen Abschlusserklärung via Twitter die Zustimmung entzogen. Entsprechend harsch und enttäuscht fielen daraufhin die Reaktionen aus den weiteren G7-Ländern aus. Die Anleger hätten die Streitigkeiten zwar zur Kenntnis genommen, doch richte sich ihr Blick bereits auf die Gespräche zwischen Trump und Nordkoreas Präsident Kim Jong Un im Atomstreit, so ein Händler. Später in der Woche warte man zudem auf die Zinsentscheidungen in den USA und Europa.

Bis Börsenschluss rückte der Swiss Market Index (SMI) um 1,31 Prozent auf 8'623,54 Punkte vor und beendete damit den Handel nahe am Tageshöchstwert. Gestartet war das Leitbarometer noch bei unter 8'570 Stellen. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 1,36 ...

