London - Das Bekenntnis des italienischen Finanzministers zum Euro hat die Stimmung der Anleger am europäischen Aktienmarkt aufgehellt. Das Scheitern des G7-Gipfels und die sich damit zuspitzenden Handelskonflikte zwischen den USA und den anderen Industrienationen hingegen rückten am Montag in den Hintergrund. Zudem hofften viele Investoren vor dem Treffen des US-Präsidenten Donald Trump mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...