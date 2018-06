Wie sollten Politiker mit Donald Trump umgehen? Verhandlungscoach Thorsten Hofmann über das Verhalten des US-Präsidenten beim G7-Gipfel, seine Anker-Strategie - und Tipps für Kim Jong-un.

Herr Hofmann, als Sie Ermittler des Bundeskriminalamtes waren, ging es um Leben und Tod - Sie waren bei spektakulären Verhandlungen mit Geiselnehmern und Erpressern dabei. Was ist schwieriger: Mit Terroristen oder mit Trump zu verhandeln?Thorsten Hofmann: Ich möchte den Präsidenten der größten Wirtschaftsmacht der Welt nicht auf eine Stufe mit Straftätern stellen. In einigen Punkten sind sie aber vergleichbar: Sie sind unberechenbar. Beide scheinen bereit, den letzten Schritt zu gehen, der zur kompletten Eskalation führen kann. Wie viele irrationale Straftäter hat auch Trump eine geringe Affektkontrolle. Und das ist fatal, solange Trump Twitter zur Verfügung steht. Mit wenigen Zeichen hinterlässt er einen G7-Gipfel im Scherbenhaufen. Und Twitter ist nun kein diplomatisch anerkannter Kommunikationsweg.

Ist Trump also kein professioneller Verhandler?Trump betrachtet jedes Thema isoliert und will jede Verhandlung so beenden, dass er einen eigenen Vorteil rausschlägt. In der Wirtschaft kann das funktionieren. Für den ehemaligen Unternehmer Trump könnte das für politische Verhandlungen ein Nachteil sein.

Was ist denn bei Verhandlungen auf der politischen Bühne wichtig?Dort sind die Themen viel tiefgehender. Und es kommt besonders darauf an, dass es ein gutes Miteinander gibt, die Staaten sind schließlich voneinander abhängig. Um politische Verhandlungen zum Erfolg zu führen, müssen Personen-Probleme vor Sach-Problemen gelöst werden. Wenn die internationale Staatengemeinschaft miteinander verhandelt, müssen auch kulturelle Gräben überwunden werden. Dafür sind sensible Töne angesagt. Und das ist nicht gerade als Trumps Stärke bekannt. Stattdessen stößt er seinen Partner ständig ohne Not vor den Kopf. Das belastet zukünftige Gespräche. Im ...

