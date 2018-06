Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Start in die Woche nach oben gegangen. Die Anleger griffen bereits im Vorfeld des Nordkorea-Gipfels am Aktienmarkt zu. Für Entspannung sorgte zudem das Bekenntnis des italienischen Finanzministers Giovanni Tria zur Eurozone und zum Schuldenabbau seines Landes. Dies sorgte für einen Erleichterungsrally bei italienischen Staatsanleihen, auf der anderen Seite wurden Bundesanleihen verkauft. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihe stieg in Folge um 5 Basispunkte auf 0,50 Prozent. Der DAX schloss 0,6 Prozent höher bei 12.843 Punkten.

Nach der Gewinnwarnung am Freitag hagelte es negative Analystenkommentare für die Aktie der Deutschen Post, der Wert schloss 3,1 Prozent im Minus. Aber auch darüber hinaus bewegten Analysten die Kurse. So hatten die Experten von Morgan Stanley die Aktie der Deutschen Börse auf "Underweight" gesenkt und auf die Bewertung verwiesen, die auf dem höchsten Stand seit der Finanzkrise 2007 notiere. Die Aktie schloss 1,5 Prozent leichter. Den Gewinner im DAX stellte die Aktie der Commerzbank mit einem Plus von 3,5 Prozent, hier sollen die Analysten der HSBC eine Kaufempfehlung ausgesprochen haben. Gestützt wurde die Aktie auch von den Tria-Aussagen, die eine Rally unter europäischen Bankenwerten auslösten.

Automobilwerte von möglichen US-Sanktionen gedrückt

Händler verwiesen bei den Verlusten unter Automobiltiteln auf die Mischung aus der Furcht vor US-Zöllen und Dieselskandal. Daimler fielen um 0,9 Prozent. Hier drückten neue Berichte um Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren auf die Stimmung. BMW gaben 0,3 Prozent ab. VW fielen um 0,1 Prozent, hier litt die Stimmung unter anderem unter den Ermittlungen gegen Audi-Chef Rupert Stadler im Dieselskandal.

Im TecDAX gewannen Dialog Semiconductor 1,6 Prozent. Die Pläne zur Übernahme des US-Unternehmens Synaptics stießen im Handel auf ein grundsätzlich positives Echo. Mit anhaltenden Widrigkeiten kämpfte der Online-Wettanbieter bet-at-home. Am Wochenende hatten die Schweizer per Volksentscheid für ein neues Glücksspielgesetz gestimmt. Dieses schloss ausländische Anbieter von Online-Wetten vom Schweizer Markt aus. Nachdem die Aktie vor einem Jahr noch bei 150 Euro notiert hatte, gab sie um 8,8 Prozent auf 67,40 Euro nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 112,3 (Vortag: 118,1) Millionen Aktien im Wert von rund 4,14 (Vortag: 4,09) Milliarden Euro. Es gab 17 Kursgewinner und 13 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.842,91 +0,60% -0,58% DAX-Future 12.876,50 +0,96% -0,43% XDAX 12.878,28 +0,59% +0,13% MDAX 26.711,94 +0,19% +1,95% TecDAX 2.843,91 +1,38% +12,45% SDAX 12.650,45 +0,41% +6,42% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 159,73% -58 ===

