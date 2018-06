Nach dem deutschen Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat auch sein italienischer Amtskollege Danilo Toninelli (Fünf Sterne) seine Teilnahme am für morgen, Dienstag, in Bozen geplanten Brenner-Gipfel abgesagt. Der neue italienische Verkehrsminister führte die jüngsten Entwicklungen in der Migrationskrise im Mittelmeer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...