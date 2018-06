Der USD/CHF notiert in einer engen Range von 35 Pips am Montag, da die Investoren vor den wichtigen Zentralbankentscheidungen im Verlauf der Woche lieber an der Seitenlinie verweilen. Zuletzt notierte der USD/CHF wenig verändert auf 0,9850. Heute wurden keine Konjunkturdaten veröffentlicht, so dass viele Währungen keine klare Richtung fanden. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...