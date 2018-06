Lucas hat eine schwere Erkrankung und kann wegen seines geschwächten Immunsystems eigentlich nicht unter Menschen gehen. Mit Hilfe eines kleinen Roboters konnte der Junge am Montag zumindest per Fernverbindung einen Eindruck von einer Fahrt im Riesenrad von SAP auf der Cebit in Hannover bekommen. Vodafone -Deutschlandchef Hannes Ametsreiter nahm dafür den handlichen Roboter "AV1" mit in die Riesenrad-Kabine.

Der Knuddelroboter des norwegischen Start-ups No Isolation ist speziell für Kinder entwickelt worden, die wegen einer Erkrankung im Bett liegen oder zu Hause bleiben müssen. Er ist mit einer Kamera, einem Mikrofon und Lautsprechern ausgestattet. Darüber kann Lucas das Treiben auf der Messe auf seinem Tablet zu Hause mitverfolgen und auch über eine Mobilfunkverbindung kommunizieren. Seit Beginn der Behandlung sitze der Roboter auch auf Lucas' Platz in der Schule, sagte Ametsreiter. So könne er täglich am Unterricht teilnehmen./gri/DP/tos

ISIN DE0007164600 GB00BH4HKS39

AXC0276 2018-06-11/19:10