Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Anleger an der Wall Street kann das Debakel auf dem G7-Treffen in Kanada nicht schrecken. Ähnlich wie bereits in Asien und Europa zu beobachten waren die Erwartungen offenbar im Vorfeld schon so niedrig, dass vom tatsächlichen Ausgang kein negativer Impuls ausgeht. Dass US-Präsident Donald Trump die Schlusserklärung zurückgewiesen habe, sei letztlich keine Überraschung angesichts seines Konfliktkurses in Fragen des Außenhandels, sagt Oanda-Devisenexperte Craig Erlam.

Nachdem der Dow-Jones-Index zuletzt seinen höchsten Wochengewinn seit März verzeichnet hat, stagniert er nun auf dem erreichten Niveau. Zur Mittagszeit in New York liegt er 0,2 Prozent höher bei 25.374 Punkten. S&P-500-Index und die beiden Nasdaq-Indizes legen um je 0,4 Prozent zu.

Für eine Fortsetzung der Kletterpartie bedürfe es nun nach dem quasi geplatzten G7-Gipfel aber neuer Impulse, heißt es. Kommen könnten diese vom Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un am Dienstag. Dazu passen Spekulationen, dass Trump mit seinem undiplomatischen Verhalten nach dem G7-Treffen möglicherweise Entschlossenheit demonstrieren wollte, um Kim zu beeindrucken. Sollte das Treffen nun positiv ausfallen, könnte das die Anleger ermutigen, in globale Aktien zu investieren, urteilt Devisenstratege Jameel Ahmad von FXTM. Schließlich sei das belastete Verhältnis vor einigen Monaten noch ein Bremsklotz gewesen.

Daneben rücken die Treffen von US-Notenbank und Europäischer Zentralbank (EZB) am Mittwoch und Donnerstag in den Fokus. Während von der Fed mehrheitlich die nächste Zinserhöhung erwartet wird, werden von der EZB Aussagen zum Anleihekaufprogramm erwartet, das bislang im September enden soll.

"Loonie" unter Druck

Am Devisenmarkt zieht der Euro zum Dollar leicht an. Er klettert im Tageshoch bis auf 1,1821 nach 1,1770 am Freitagabend. Aktuell kommt er auf 1,1800 Dollar wieder etwas zurück. Rückenwind für die Gemeinschaftswährung kommt aus Italien, denn der italienische Finanzminister Giovanni Tria hat ein Bekenntnis zum Euro und damit zur EU und zum Schuldenabbau abgegeben.

Abwärts geht es derweil mit dem Kanada-Dollar und dem Peso. Nach dem gescheiterten G7-Gipfel dürften sich die Aussichten auf erfolgreiche Neuverhandlungen des Nafta-Abkommens zwischen Kanada, Mexiko und den USA eingetrübt haben. Der Dollar verteuert sich von 1,2925 auf 1,2991 Kanada-Dollar bzw. von 20,28 auf 20,55 Peso. US-Präsident Donald Trump hatte im Nachhinein seine Unterschrift bei der G7-Abschlusserklärung zurückgezogen und dies vor allem mit der Kritik des kanadischen Regierungschef Justin Trudeau an den US-Strafzöllen auf Stahl begründet.

Am Anleihemarkt tut sich wenig. Angesichts des erwarteten Zinsschritts und am Mittwoch und der Hoffnung auf eine Entspannung der US-Beziehungen zu Nordkorea halten sich die Kurse stabil. Die Zehnjahresrendite liegt 1 Basispunkt höher bei 2,96 Prozent. Beim Gold tut sich ebenfalls wenig, die Feinunze kostet 1.300 Dollar.

Die Ölpreise ziehen im Verlauf an. Brentöl verteuert sich um 0,1 Prozent auf 76,56 Dollar, US-Öl der Sorte WTI legt stärker zu um 0,7 Prozent.

Unter den Einzelaktien ziehen Envision Healthcare um 2,6 Prozent an. Die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co übernimmt den US-Gesundheitsdienstleister. Inklusive Schulden hat der Deal ein Volumen von 9,9 Milliarden US-Dollar.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.373,57 0,23 57,04 2,65 S&P-500 2.788,77 0,35 9,74 4,31 Nasdaq-Comp. 7.675,37 0,39 29,86 11,18 Nasdaq-100 7.185,00 0,45 32,37 12,33 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,52 2,0 2,50 131,8 5 Jahre 2,80 1,7 2,78 87,7 7 Jahre 2,90 0,7 2,90 65,7 10 Jahre 2,96 0,6 2,95 51,1 30 Jahre 3,10 0,8 3,09 3,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Fr, 17.16 % YTD EUR/USD 1,1792 +0,14% 1,1804 1,1764 -1,9% EUR/JPY 129,74 +0,75% 129,59 128,76 -4,1% EUR/CHF 1,1618 +0,20% 1,1635 1,1601 -0,8% EUR/GBP 0,8813 +0,37% 0,8798 1,1398 -0,9% USD/JPY 110,02 +0,63% 109,82 109,44 -2,3% GBP/USD 1,3379 -0,24% 1,3415 1,3409 -1,0% Bitcoin BTC/USD 6.771,38 -0,1% 6.790,83 7.585,51 -50,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,22 65,74 +0,7% 0,48 +10,8% Brent/ICE 76,60 76,46 +0,2% 0,14 +18,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.300,67 1.299,37 +0,1% +1,30 -0,2% Silber (Spot) 16,92 16,79 +0,8% +0,13 -0,1% Platin (Spot) 903,45 906,40 -0,3% -2,95 -2,8% Kupfer-Future 3,26 3,30 -1,1% -0,04 -1,9% ===

June 11, 2018 12:41 ET (16:41 GMT)

