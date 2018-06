DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Australien blieben die Börsen wegen des Geburtstags der Königin geschlossen.

DIENSTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Nationalfeiertages geschlossen.

MITTWOCH: In Südkorea ruht der Handel wegen der Wahl der Nationalversammlung.

AKTIENMÄRKTE (18.46 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.480,22 +0,96% -0,68% Stoxx50 3.081,26 +0,76% -3,04% DAX 12.842,91 +0,60% -0,58% FTSE 7.737,43 +0,73% -0,09% CAC 5.473,91 +0,43% +3,04% DJIA 25.376,94 +0,24% +2,66% S&P-500 2.788,55 +0,34% +4,30% Nasdaq-Comp. 7.670,82 +0,33% +11,12% Nasdaq-100 7.181,57 +0,40% +12,27% Nikkei-225 22.804,04 +0,48% +0,17% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,75% -56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,09 65,74 +0,5% 0,35 +10,6% Brent/ICE 76,41 76,46 -0,1% -0,05 +17,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.300,68 1.299,37 +0,1% +1,31 -0,2% Silber (Spot) 16,93 16,79 +0,8% +0,14 -0,1% Platin (Spot) 904,05 906,40 -0,3% -2,35 -2,7% Kupfer-Future 3,26 3,30 -1,2% -0,04 -2,1%

FINANZMARKT USA

Die Anleger an der Wall Street kann das Debakel auf dem G7-Treffen in Kanada nicht schrecken. Ähnlich wie bereits in Asien und Europa zu beobachten, waren die Erwartungen offenbar im Vorfeld schon so niedrig, dass vom tatsächlichen Ausgang kein negativer Impuls ausgeht. Für eine Fortsetzung der Kletterpartie bedürfe es nun nach dem quasi geplatzten G7-Gipfel aber neuer Impulse, heißt es. Kommen könnten diese vom Treffen Trumps mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un am Dienstag. Dazu passen Spekulationen, dass Trump mit seinem undiplomatischen Verhalten nach dem G7-Treffen möglicherweise Entschlossenheit demonstrieren wollte, um Kim zu beeindrucken. Sollte das Treffen nun positiv ausfallen, könnte das die Anleger ermutigen, in globale Aktien zu investieren, urteilt ein Marktstratege. Unter den Einzelaktien ziehen Envision Healthcare um 2,6 Prozent an. Die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co übernimmt den US-Gesundheitsdienstleister. Inklusive Schulden hat der Deal ein Volumen von 9,9 Milliarden US-Dollar.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung mehr an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Das Scheitern des G7-Gipfels belastete die Aktienmärkte kaum. Zum einen stand das historische Treffen von US-Präsident Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim bereits im Fokus. Zudem stützte die deutliche Entspannung bei italienischen Vermögenswerten. Der Mailänder FTSE-MIB stieg um 3,4 Prozent. Laut der Marktstrategen kommt für den italienischen Finanzminister Giovanni Tria ein Euroaustritt nicht in Frage. Seine Regierung sei "entschlossen, auf jeden Fall Marktbedingungen zu vermeiden, die zu einem Austritt führen könnten". Während die Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen um 28 Basispunkte zurückging, zog die Rendite der Bundesanleihen deutlich an. Größte Profiteure der Entwicklung waren die Bankenwerte. Ihr Index im Stoxx-Welt gewann 1,8 Prozent. Intesa Sanpaolo stiegen um 6,6 Prozent und Unicredit um 6,2 Prozent. Commerzbank standen mit einem Plus von 3,5 Prozent ebenfalls weit oben. Einerseits soll die Bank hohe Bestände an italienischen Anleihen halten, andererseits hat Cerberus den Anteil laut Händlern auf über 5 Prozent aufgestockt. Zudem hatte die HSBC die Aktie auf die Kaufliste genommen. Marks & Spencer stiegen um 2,7 Prozent, J Sainsbury um 0,9 Prozent. Im Mai war die Kundenaktivität weniger stark zurückgegangen als in den beiden Vormonaten. Unter Druck standen Daimler mit minus 0,9 Prozent. Hier drückten neue Berichte um Abschalteinrichtungen in Dieselmotoren. Der Autoindex im Stoxx schloss knapp im Minus. Nach der Gewinnwarnung der Deutschen Post hagelte es nun Kurszielsenkungen, die Aktie verlor weitere 3,1 Prozent. Morgan Stanley hatte Deutsche Börse auf "Untergewichten" zurückgenommen, sie gaben um 1,5 Prozent nach.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:05 Fr, 17.16 % YTD EUR/USD 1,1782 +0,06% 1,1804 1,1764 -1,9% EUR/JPY 129,64 +0,67% 129,59 128,76 -4,2% EUR/CHF 1,1611 +0,14% 1,1635 1,1601 -0,9% EUR/GBP 0,8806 +0,28% 0,8798 1,1398 -1,0% USD/JPY 110,04 +0,65% 109,82 109,44 -2,3% GBP/USD 1,3379 -0,24% 1,3415 1,3409 -1,0% Bitcoin BTC/USD 6.764,74 -0,2% 6.790,83 7.585,51 -50,5%

Die Treffen von US-Notenbank und Europäischer Zentralbank (EZB) am Mittwoch und Donnerstag rücken in den Fokus. Während von der Fed mehrheitlich die nächste Zinserhöhung erwartet wird, werden von der EZB Aussagen zum Anleihekaufprogramm erwartet, das bislang im September enden soll. Der Euro zieht zum Dollar leicht an. Rückenwind für die Gemeinschaftswährung kommt aus Italien, denn der italienische Finanzminister Giovanni Tria hat ein Bekenntnis zum Euro und damit zur EU und zum Schuldenabbau abgegeben. Abwärts geht es derweil mit dem Kanada-Dollar und dem Peso. Nach dem gescheiterten G7-Gipfel dürften sich die Aussichten auf erfolgreiche Neuverhandlungen des Nafta-Abkommens zwischen Kanada, Mexiko und den USA eingetrübt haben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Anleger blickten dem Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un optimistisch entgegen. Den gescheiterten G7-Gipfel hätten Investoren hingegen schon abgehakt, hieß es. Der südkoreanische Leitindex Kospi führte die Märkte der Region an. Den Nikkei-225 stützten neben dem wieder etwas schwächeren Yen auch die überraschend gut ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen im japanischen Maschinenbau. Gegen die positive Tendenz fielen die Kurse in Schanghai. Beobachter führten dies unter anderem darauf zurück, dass Anleger Geld benötigten, um es in die demnächst verfügbaren Zertifikate auf chinesische Aktien zu investieren. Den Umstand, dass der US-Präsident seine Zustimmung zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels mit einem Tweet zurückgenommen hat, wollten Beobachter nicht überbewerten. Es sei durchaus möglich, dass sich Trump vor seinem Treffen mit Kim als "Alpha-Männchen" in Stellung bringen wollte, vermutete ein Asien-Stratege. Every hält es für unwahrscheinlich, dass Trump gleich zwei wichtige Treffen hintereinander platzen lässt. An der Tokioter Börse profitierten Aktien der Maschinenbauer von den guten Auftragseingängen der Branche. Unter anderem gewannen Kubota 1,5 Prozent und Fanuc 1,7 Prozent. Komatsu stiegen um 0,3 Prozent und Mitsubishi Heavy Industries um 0,6 Prozent. Angst vor den negativen Folgen der US-Strafzölle drückten die Kurse japanischer Reedereien. Nippon Yusen verbilligten sich um 1,5 Prozent und Mitsui O.S.K. um 0,3 Prozent. In Hongkong stiegen die Aktien des Automobilkonzerns Geely nach einem positiven Analystenkommentar um 3,4 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Eon sichert sich Milliardenkredit für Innogy-Kauf

Eon hat sich für den Tausch von Geschäftsaktivitäten mit dem Wettbewerber RWE und der Übernahme von Innogy einen Milliardenkredit gesichert. Der Energiekonzern habe mit Banken eine Syndizierung der Akquisitionsfinanzierung über 5 Milliarden Euro abgeschlossen, teilte Eon mit. Die Kreditzusage war zuvor vollständig durch BNP Paribas zur Verfügung gestellt worden.

Fresenius Medical Care steigt bei US-Unternehmen Humacyte ein

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care geht mit dem US-Medizinunternehmen Humacyte eine globale Partnerschaft ein und beteiligt sich im Zuge dessen mit 150 Millionen US-Dollar an den Amerikanern. Humacyte habe ein menschliches azelluläres Blutgefäß entwickelt, das Fresenius Medical einer möglichst großen Zahl von Patienten weltweit zugänglich machen will. Das Blutgefäß werde derzeit für den Einsatz als vaskulärer Gefäßzugang bei Hämodialyse-Patienten getestet und könne sich als wirksamer erweisen als herkömmliche synthetische Transplantate und Fisteln, teilte der DAX-Konzern mit.

ENBW wagt sich nach Nordamerika vor

Der Energieversorger ENBW will nach seinem Vorstoß in Taiwan nun auch in den USA Fuß fassen. Der Staatskonzern aus Baden-Württemberg hat dazu in den Vereinigten Staaten eine Tochterfirma gegründet und gemeinsam mit einem Partner ein Joint-Venture zum Bau eines Windparks vor der Küste Kaliforniens auf den Weg gebracht. "Auf diesem vielversprechenden Zukunftsmarkt wird die ENBW künftig vor Ort direkt präsent sein", erklärte Dirk Güsewell, Bereichsleiter Erzeugung bei ENBW.

Daimler muss hunderttausende Autos zurückrufen

Wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen der Abgasreinigung muss der Autohersteller Daimler hunderttausende Autos und leichte Transporter mit Dieselmotor zurückrufen. Das ordnete Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nach einem Treffen mit Daimler-Chef Dieter Zetsche an. "Insgesamt sind in Europa 774.000 Fahrzeuge betroffen", erklärte der CSU-Politiker.

Knauf gelingt mit höherem Gebot nun doch USG-Übernahme

Dem deutschen Baustoffhersteller Knauf gelingt nach langem Werben nun doch der Kauf des US-Wettbewerbers USG Corp. Mit 44 US-Dollar je Aktie stockten die Deutschen ihre Offerte aus dem März noch einmal um 2 Dollar auf und treffen dabei nun auf Gegenliebe der Amerikaner. Der Board des US-Baustoffherstellers unterstützt die Offerte nun, auch Großaktionär Berkshire Hathaway will für das Angebot stimmen. Insgesamt kommt die Übernahme auf ein Volumen von 7 Milliarden US-Dollar.

KKR übernimmt Envision Healthcare in Milliardendeal

Die Beteiligungsgesellschaft KKR & Co übernimmt den US-Gesundheitsdienstleister Envision Healthcare Corp. Inklusive Schulden hat der Deal ein Volumen von 9,9 Milliarden US-Dollar, wie Envision mitteilte. KKR zahlt laut Mitteilung 46 Dollar je Aktie, das entspricht einem Aufschlag von 5 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag, der bei 43,64 Dollar lag, und einer Prämie von 32 Prozent auf den Kurs vom 1. November 2017. Damals hatte Envision angekündigt, strategische Alternativen für das Unternehmen auszuloten.

Mars baut Haustierpflegegeschäft aus und kauft Anicura - Kreise

Der US-Nahrungsmittel- und Tierfutterhersteller Mars Inc drängt weiter in das lukrative Geschäft mit Haustierprodukten und will Anicura übernehmen. Der Kauf von Anicura von der Übernahmefirma Nordic Capital werde das europäische Unternehmen mit fast 2 Milliarden Euro bewerten, einschließlich Schulden, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Anicura, ein schwedischer Betreiber von Tierkliniken, ist die jüngste Übernahme von Mars in der Haustierpflege. Zu dem Privatkonzern gehörte lange ein umfangreiches Haustiergeschäft, das bis ins Jahr 1935 zurückgeht, mit Marken wie Iams, Stammbaum und Royal Canin.

