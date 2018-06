Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Le Maire: Paris und Berlin kurz vor Einigung bei Unternehmenssteuer

Deutschland und Frankreich haben sich nach Pariser Angaben bei der geplanten Vereinheitlichung der Unternehmenssteuern angenähert. Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Montag nach Beratungen mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vom Wochenende, die Verhandlungen stünden "kurz vor dem Abschluss".

EZB: Eurosystem erhöht Anleihekäufe

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Wertpapierkäufe in der Woche zum 8. Juni 2018 deutlich erhöht. Wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte, stieg das Volumen in allen Wertpapierkategorien um 9,400 (Vorwoche: 6,227) Milliarden Euro. Die Wochendaten sind von der wechselnden Marktliquidität beeinflusst, der sich die Zentralbanken anpassen.

Verschiebung von Seehofers "Masterplan Migration"

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird nicht wie geplant am Dienstag seinen neuen "Masterplan Migration" vorstellen. Ursprünglich wollte Seehofer zusammen mit Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) am Dienstag um 16.30 Uhr den Plan in der Bundespressekonferenz präsentieren. Die Bundespressekonferenz gab aber die Absage des Termins bekannt.

Handwerk steigert Umsatz zu Jahresbeginn um fast 6 Prozent

Von der guten Wirtschaftslage profitiert auch das Handwerk: Die Betriebe steigerten ihren Umsatz in den ersten drei Monaten des Jahres um 5,9 Prozent im Vorjahresvergleich, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Besonders groß war die Steigerung auf dem Bau.

CDU-Wirtschaftspolitiker gegen Schulzes CO2-Vorgaben für Autos

Die von Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vorgeschlagene Verschärfung der CO2-Vorgaben für Autos stößt auf Widerstand beim Koalitionspartner. Der wirtschaftspolitische Sprecher von CDU und CSU im Bundestag, Joachim Pfeiffer, warnte vor einem schwerwiegenden Fehler. Schulze will den Ausstoß an Kohlendioxid bei Autos und leichten Nutzfahrzeugen um 50 Prozent bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 2021 zu reduzieren.

CDU-Wirtschaftsrat kritisiert Scholz-Plan zur Arbeitslosenversicherung

Der Wirtschaftsrat der CDU hat den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kritisiert, eine neue EU-Arbeitslosenversicherung einzurichten. "Die hohe Arbeitslosigkeit gerade in südeuropäischen Staaten erfordert Strukturreformen für mehr Beschäftigung von den nationalen Regierungen", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger. Er nannte einen flexiblen Kündigungsschutz, produktivitätsorientierte Entlohnung und kräftige Anreize zur Arbeitsaufnahme.

