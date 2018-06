Der US-Tech-Wert Box gehört in diesem Jahr zu den Top-Titeln an der Wall Street. Zuletzt jedoch brach der Kurs ein. Analysten bleiben zuversichtlich.

Seit Jahresanfang hatte sich der Kursgewinn der Box-Aktie auf satte rund 32 Prozent summiert, während der S&P-500-Index kaum zulegte. Dann wurden Mitte der ersten Juni-Woche die Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2018 veröffentlicht.

Sie fielen zwar sogar gut und auch besser als erwartet aus, aber der Ausblick auf das laufende zweite Quartal war eher verhalten. Prompt sackte der Aktienkurs des Online-Dokumentenmanagers am vergangenen Donnerstag um bis zu elf Prozent ab und schloss mit einem Minus von sieben Prozent bei knapp über 25 Dollar. Seitdem arbeitet sich die Aktie an der Marke von 26 Dollar ab.

Gleichwohl halten Analysten an dem US-Unternehmen fest: Rob Owens von KeyBank Capital Markets sieht den Kursrutsch als "Kaufgelegenheit". Er bleibt bei seiner Empfehlung "Übergewichten" und nennt ein Kursziel von 33 Dollar. Solche Schwankungen gehören nach seiner Auffassung zum Geschäftsmodell. Für Anleger heißt das: Wer auf die Kurschancen solcher Tech-Werte setzen will, braucht starke Nerven.

Box bietet seit seiner Gründung 2009 Online-Dokumentenmanagement in der Cloud. Die Kunden speichern ihre Dateien in Box und können sie von überall auf der Welt per Internet abrufen, teilen oder verwalten.

Im ersten Quartal 2018 erreichte das Unternehmen einen Umsatz von 140,5 Millionen Dollar, was einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz liegt im Rahmen der Analystenerwartungen. Wie viele jüngere Tech-Unternehmen macht Box allerdings keinen Gewinn: Der Nettoverlust betrug 36,6 Millionen Dollar - nach 40 Millionen Dollar im Vorjahr -, was ebenfalls erwartet worden war.

Für das Gesamtjahr erwartet das Management nun einen Umsatz von 603 bis 608 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 19 bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Typisch sind auch ehrgeizige Ziele: Bis 2020 will Box die Milliardenmarke beim Umsatz überschreiten.

