Berlin (ots) - Trägt sich Merkel mit Rücktrittsgedanken? Geht sie, wenn Ende Juni der EU-Gipfel auch in Zwist endet? ... Ernüchternd und deprimierend sei die Lage, hat Merkel nach dem G7-Gipfel gesagt. Bei der sonst so um Fassung bemühten Kanzlerin hat sich eine Art Weltuntergangsstimmung breitgemacht. Dabei hat Merkel bereits einige schwierige Zeiten überstanden, die Banken- und die Flüchtlingskrise zum Beispiel. Sie hat bei der einen Sicherheit vermittelt und bei der anderen Unsicherheit erzeugt. Sie ist quasi Expertin für Rasierklingen-Ritte. Ihr Rezept ist die Bedächtigkeit. Aber außen herum haben sich die Bedingungen verändert.



