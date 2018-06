Europa droht zu zerbrechen, doch zunehmend kämpfen junge Menschen dagegen: Die größte Jugendpartei heißt "Volt" - sie will nächstes Jahr ins EU-Parlament einziehen

Es ist der 24. Januar 2018, als zwei junge Männer in einem New Yorker Chinarestaurant beschließen, die Idee der Europäischen Union zu retten. Bei asiatischen Nudeln und Reis entwickeln ein deutscher und ein italienischer Student, Damian Boeselager und Andrea Venzon, ihre Vorstellung einer europäischen Partei.

Heute sagt Boeselager über diesen Tag: "Wir wollten endlich dem Populismus etwas entgegensetzen - und gemeinsam Politik für ein geeintes Europa machen." Noch am selben Abend telefonieren die beiden über den Atlantik und rufen Colombe Cahen-Salvador an, eine 24-jährige Französin, die sofort von der Idee begeistert ist. Sie ist es auch, die den Namen für die Partei wählt: "Volt". Neue Energie für Europa.

Wenige Wochen später folgt eine Homepage, schon in der ersten Nacht gibt es direkt 100 Neuanmeldungen, vier Monate später ist "Volt" die größte europäische Jugendpartei mit mehr als 4000 aktiven Mitgliedern in allen Ländern der Europäischen Union. Tendenz: Steigend.

Die Partei wirkt tatsächlich wie ein Gegenpol zu vielen Bewegungen auf dem Kontinent. Denn die Idee der Europäischen Union ist ins Wanken geraten, rechte Bewegungen sind international auf dem Vormarsch: In Italien sitzen Populisten der Fünf-Sterne-Bewegung in der Regierung, der Front National hätte bei den vergangenen Wahlen in Frankreich fast die nächste Präsidentin gestellt und in Deutschland liegt die AfD in Umfragen teilweise nur noch wenige Prozentpunkte hinter der SPD.

Gegen diesen Trend stemmen sich seit geraumer Zeit internationale Bewegungen: Vor einem Jahr wurde die Bürgerinitiative "Pulse of Europe" ins Leben gerufen. Jeden Sonntagmittag demonstrierten tausende Menschen in den jeweiligen Städten gegen den Populismus, mittlerweile sind die Proteste seltener geworden, doch nach wie vor da. Zwar war "Pulse of Europe" eine reine zivilbürgerliche Angelegenheit und keine Partei. Doch gleichzeitig war dies auch der Wegbereiter für "Volt": Der Partei, die der Deutsche Boeselager mitgegründet ...

