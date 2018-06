endpoint Clinical, ein branchenführendes, weltweit tätiges Unternehmen für Sprachdialogsysteme (Interactive Voice Response Technology, IRT), hat seine globale Präsenz erweitert und kann so modernisierten Support für seine lokalen Kunden in Europa und Asien bieten. Mit der Eingliederung von endpoint Clinical UK und endpoint Clinical India wird eine Grundlage geschaffen, auf der endpoint seine lokale Entwicklung erweitern und Support Teams in Europa und Asien unterstützen kann.

"Unser Ziel bei endpoint ist es, sicherzustellen, dass wir den Kunden weiterhin hervorragenden Service in Verbindung mit optimalen IRT-Lösungen für einfaches Managen ihrer klinischen Studien bieten können", sagte Chuck Harris, CEO von endpoint. "Durch Investitionen in verbesserten lokalen Support kann gewährleistet werden, dass unsere Kunden in Europa und Asien weiterhin zeitnahe Antworten auf ihre Anfragen erhalten, dass führende Experten in der Region ihre klinischen Studien unterstützen und dass sie einen wertvollen Partner mit Kenntnissen der lokalen Bestimmungen und Trends an der Hand haben."

Auf seinem Erfolg in den USA aufbauend, hat endpoint in den vergangenen Monaten endpoint UK und endpoint India eingegliedert. Die Entscheidung, in die Etablierung dieser Standorte zu investieren, fiel aufgrund einer starken Kundennachfrage. endpoint geht davon aus, dass die Zahl der Angestellten aggressiv erhöht werden wird, um die lokale Nachfrage in beiden Regionen zu erfüllen.

"Es ist unser Ziel, ein stabiler, reaktionsschneller Partner für unsere Kunden zu bleiben und weiterhin strategische Lieferzentren auf der ganzen Welt zu ermitteln, um kontinuierlich hervorragenden Service und entsprechende Umsetzung der Projekte der Kunden zu bieten", so Christine Oliver, COO.

Mehr über die Lösungen von endpoint erfahren Sie unter endpointclinical.com

Über endpoint

endpoint ist ein Anbieter von Sprachdialogsystemen und -lösungen (Interactive Voice Response Technology, IRT), der die Life-Sciences-Branche bedient. Seit 2009 arbeiten wir mit einer einzigen Vision: Sponsoren und Pharmaunternehmen zum Erfolg ihrer klinischen Studien zu verhelfen. Unsere Lösungen werden über die proprietäre Plattform PULSE realisiert und konnten erwiesenermaßen die Lieferkette maximieren, die Betriebskosten minimieren und für zeitnahe, präzise Dosierungen für die Patienten sorgen. endpoint hat seinen Hauptsitz in San Franzisko, Kalifornien und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien.

