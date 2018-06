(shareribs.com) Shanghai 11.06.2018 - Chinas Umgang mit der Blockchain ist von großem Interesse geprägt. Während man Krypto-Währungen kritisch sieht, verspricht man sich von der Blockchain-Technologie immense Vorteile. Die Huobi Group will nun massiv investieren. In der vergangenen Woche teilte die chinesische Huobi Group mit, dass man 100 Mio. USD bzw. 20 Mio. seiner Krypto-Tokens verwenden will, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...