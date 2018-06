US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gegangen. Händler nannten die insgesamt recht gute Marktstimmung als Grund für die schwächere Nachfrage nach sicheren Anlagen. Auch in Europa waren als sicher geltende Staatstitel weniger gefragt.Der politische Eklat auf dem G7-Gipfel wirkte sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...