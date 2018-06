BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Chefs von internationalen Wirtschaftsorganisationen haben sich nach dem Scheitern des G7-Gipfels am Wochenende klar zum Welthandel bekannt. US-Präsident Donald Trump hatte durch sein Einkassieren des Gipfelkommuniqués für einen Affront gesorgt und das westliche Bündnis erschüttert.

"Handelspolitische Zusammenarbeit und Abstimmung sind für uns mehr denn je von höchster Wichtigkeit", erklärte die Kanzlerin gemeinsam mit der Welthandelsorganisation (WTO), dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Weltarbeitsorganisation (ILO), der Industrieländerorganisation OECD, der Weltbank sowie der Afrikanischen Entwicklungsbank nach einem Treffen in Berlin. Internationaler Handel und freie Märkte seien notwendig, um in der ganzen Welt für Wachstum und funktionierende Lieferketten zu sorgen, hieß es in der Erklärung weiter.

Trump hatte die G7-Abschlusserklärung per Kurznachrichtendienst Twitter als null und nichtig bezeichnet und die sechs anderen Staats- und Regierungschefs der G7 desavouiert. Danach legte er explizit gegen Deutschland nach und beschwerte sich darüber, dass die USA viel zu viel für die Sicherheit Europas bezahlten, während die Bundesrepublik zu wenig für die Verteidigung ausgebe und die Vereinigten Staaten im Handel unfair behandele.

Der Präsident lässt derzeit prüfen, ob er ausländische Autohersteller mit Einfuhrzöllen vergleichbar zu denen auf Stahl und Aluminium belegen kann. Während der Pressekonferenz wich Merkel der Frage aus, wie bedrohlich die Zölle für das Autoland Deutschland wären. "Spekulieren möchte ich nicht", sagte die Kanzlerin.

Sie warnte davor, das eigentlich robuste Wachstum der Weltwirtschaft durch falsches Verhalten aufs Spiel zu setzen. "Im Grunde ist die Welt auf einem recht guten Weg", sagte die CDU-Vorsitzende bei der Pressekonferenz. Auch die IWF-Direktorin Christine Lagarde gab sich zuversichtlich: "Die Sonne scheint immer noch", sagte sie. Doch die Lage werde durch dunkle Wolken getrübt, ergänzte die Französin und spielte damit auf das Scheitern des Gipfels in Kanada an.

