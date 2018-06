FRANKFURT (Dow Jones)--Deutsche Aktien sind nachbörslich am Montag leicht gestiegen, gestützt von sich im Verlauf verstetigenden moderaten Gewinnen an den US-Börsen. Erst in den letzten Handelsminuten gingen diese dann zum Teil wieder verloren. Unter den Einzelwerten seien SAP nachrichtenlos 0,4 Prozent fester umgegangen, so ein Händler von Lang & Schwarz.

Daimler hätten nur anfangs etwas mehr nachgegeben auf die Nachricht, dass der Autohersteller auf Anweisung des Verkehrsministeriums 774.000 dieselgetriebene Fahrzeuge zurückrufen und bei diesen Abschalteinrichtungen beseitigen muss. Zuletzt habe der Kurs dann nur noch 0,3 Prozent zurückgelegen im Vergleich zum Xetra-Schluss.

Die Analysten von Evercore ISI schätzen die Kosten für ein Software-Update auf "unbedeutende" weniger als 100 Millionen Euro. Daneben betonte Analyst Arndt Ellinghorst, dass mit dem nun vom Verkehrsministerium angeordneten Rückruf Strafzahlungen vom Tisch seien.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.885 12.843 +0,33% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2018 16:28 ET (20:28 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.