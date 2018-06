Freiburg (ots) - Angela Merkel bremst Seehofer in seinem Streben, viele Asylbewerber künftig direkt an der Grenze zurückzuweisen. In der Tat berührt dieser Plan den Kern hiesiger Asylpraxis - nach dem Wortlaut des Asylgesetzes zurecht.... Die Crux: Auf diese Weise machte sich Deutschland jahrelang in der Asylpolitik einen schlanken Fuß. Länder wie Italien oder Griechenland wurden allein gelassen. Eine Hilfe für diese Länder war die Entscheidung Deutschlands, freiwillig in Asylverfahren einzutreten. Ohne sie gäbe es heute gar keine, mit ihr inzwischen wenigstens eine kleine Chance für eine europaweite Asylpolitik. Es gibt Wichtigeres als Landtagswahlen im Freistaat - das bringt Merkel Seehofer gerade bei. http://mehr.bz/khs132g



