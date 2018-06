Söldner haben im Süden Syriens Plantagen angezündet und die gesamte Ernte zerstört. Die UN warnt vor einer neuen Flüchtlingsbewegung in Richtung der Türkei.

In der nördlichen Landschaft von Quneitra haben unbekannte Söldner am Wochenende nahe bei Kroum al-Hamria Dutzende von Bäumen, Weizenfeldern und Plantagen angezündet. Die syrische Nachrichtenagentur SANA berichtet, dass beispielsweise im Dorf Haddar Apfel,- Kirsch,- und Feigenbäume derart zerstört wurden, dass die örtlichen Landwirte erhebliche Verluste erlitten. Die angezündeten Äcker sollen aufgrund der Windbewegungen bis in den Montag hinein gebrannt haben. Zusätzlich wurden zahlreiche Olivenbäume zerstört. Derzeit kontrollieren die Söldner große Teile der Provinzen Daraa und Quneitra, die nahe der Grenze zu Jordanien und den von Israel besetzten Golan-Höhen liegen. In der Region gilt seit längerem eine Waffenruhe. Jedoch warfen Helikopter der Armee kürzlich Flugblätter über den von Söldnern gehaltenen Vierteln von Daraa-Stadt ab, in welcher die Armee mit einer Offensive ...

