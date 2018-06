Donald Trump und Kim Jong Un haben bei ihrem Treffen in Singapur zum Mittagessen koreanische und internationale Spezialitäten bestellt. Nach Angaben des Weißen Hauses gab es eingelegte Rippchen vom Rind in Rotweinsauce mit gedünstetem Brokkoli und Kartoffelgratin Dauphinois. Zudem war süß-saures Schweinefleisch im Angebot mit gebratenem Yangzhou-Reis und hausgemachter Chili-Sauce, sowie in Soja geschmorter Kabeljau mit asiatischem Gemüse.

Zum Nachtisch wurden den Angaben zufolge Vanilleeis mit Kirschen sowie Schokotörtchen gereicht. Als Vorspeise kamen zuvor ein traditioneller Krabbencocktail mit Avocado-Salat, eine traditionelle koreanische gefüllte Gurke und ein Mango-Salat mit Limetten-Dressing und frischem Oktopus auf dem Tisch./dm/DP/zb

AXC0026 2018-06-12/05:46