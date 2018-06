Mit dem Eröffnungsrundgang von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) beginnt an diesem Dienstag (0900 Uhr) in Hannover der Publikumsteil der IT-Messe Cebit (11. bis 15. Juni). Bei der komplett neu ausgerichteten Messe hatte es am Vortag einen Konferenztag zum Auftakt gegeben. Im Fokus der Veranstaltung - die sich zunehmend als eine Art digitales Volksfest versteht - stehen Trends rund um künstliche Intelligenz, humanoide Roboter und autonomes Fahren. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit rund 2800 Ausstellern aus 70 Ländern. Seit 1986 fand die Cebit jährlich im Frühjahr vier Wochen vor der Hannover Messe statt. Im Zentrum des neuen Konzepts steht eine Art Campus unter dem Expo-Dach./rek/DP/tos

AXC0029 2018-06-12/05:49