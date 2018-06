Die Aktie von Rocket Internet notiert bei 24 Euro und das in einem absoluten Bullenmarkt, in dem der Markt wirklich jeden Mist noch annimmt und kauft, jeden Unfug glaubt und verarbeitet - siehe Tesla. Für uns ist Rocket Internet im nächsten Abschwung ein Kandidat für 10 Euro im Kurs - passender Put wäre HW396P. Aber was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...