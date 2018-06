Schon am 14.05. hatten wir im RuMaS Express-Service auf die enorme Anzahl der leerverkauften Aktien bei Tesla hingewiesen. Der Beitrag hatte den Titel: "Tesla: Müssen sich die Leerverkäufer eindecken? Starke Trading-Chance!" Am 03.06. war der Titel: "Tesla: Geht's jetzt los? Bekommen die Leerverkäufer Angst? Trading-Chance!" Der Volltreffer konnte am 07.06. gemeldet werden und der Titel lautete: "Tesla: Volltreffer + 55%! Bekommen die Leerverkäufer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...