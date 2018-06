Der Niedrigzins setzt der Betriebsrente zu: Dax-Konzerne haben 380 Milliarden Euro Pensionsverpflichtungen, Pensionskassen müssen Leistungen kürzen. Wie Sie anhand von acht Kriterien checken, wie es um ihre Rente steht.

Emmanuel Hiladakis, 52, will nicht mehr warten, bis die Zinsen wieder steigen. Der Flugzeugmechaniker aus Troisdorf, der bei der Lufthansa in Köln Jets wartet, zahlt jetzt vier Prozent seines Bruttoeinkommens in einen Pensionsfonds, der auch in Aktien investiert. Zuvor floss sein Beitrag in ein Betriebsrenten-Portfolio, das fast nur in Zinspapiere investierte. Doch die werfen schon lange nichts mehr ab. Als die Lufthansa die auf diesen Spartopf garantierte Rendite kürzte, wechselte Hiladakis in den Pensionsfonds. Was er hier am Ende rausbekommt, weiß er zwar nicht - aber die Chance, dass es mehr sein wird als aus dem alten Portfolio, ist hoch.

Das Dilemma der Unternehmen mit der Betriebsrente scheint unlösbar: Wenn sie eine bestimmte Rente garantieren, können sie nur sicher anlegen - sonst laufen sie Gefahr, Geld zu verlieren und Garantien nicht erfüllen zu können. Legen sie aber nur sicher an, bekommen sie nur niedrige Zinsen - auch das gefährdet ihre Fähigkeit, teure Garantierenten auszahlen zu können. Ein Ausweg sind Pensionsfonds, wie der von Hiladakis. Bei denen aber trägt dann der Arbeitnehmer das volle Risiko.

So oder so müssen sich die meisten der 17 Millionen Beschäftigten, die in Deutschland Anspruch auf eine Betriebsrente haben, auf weitere Einschnitte vorbereiten. Die Zinsen auf sichere Anlagen sind niedrig, im Zuge der drohenden Euro-Krise, in der Bundesanleihen als sicherer Hafen gefragt sind, sind sie sogar erneut gesunken. Es ist deshalb an der Zeit, die eigene Rente zu überprüfen und wenn möglich gegenzusteuern - so wie Hiladakis.

Eigentlich, das weiß Hiladakis, hat er es noch gut. Die Lufthansa zahlt für ihn noch weitere 5,2 Prozent seines Bruttoeinkommens in den Fonds. Bei vielen Unternehmen dagegen wird gekürzt bis an die Grenze des rechtlich Zulässigen. Am ehesten sind Einschnitte bei Pensionskassen zu erwarten, einem von fünf Finanzierungsmodellen für die Betriebsrente (siehe Kurztextgalerie S. 2). Die Finanzaufsicht BaFin sieht bei einem Drittel der 137 Pensionskassen finanzielle Probleme. "Ohne zusätzliches Kapital werden einige Pensionskassen nicht mehr ihre vollen Leistungen erbringen können", sagt Frank Grund, BaFin-Exekutivdirektor. Im Ernstfall können die Aufseher einen Sanierungsplan einfordern.

Tatsächlich läuft die Sanierung der Betriebsrenten längst. Allein im vergangenen Jahr brachten die 30 Dax-Konzerne zehn Milliarden Euro auf, um ihre Pensionsverpflichtungen in Höhe von 380 Milliarden Euro mit zusätzlichem Geld zu decken. Sollte sich das Zinsumfeld weiter verschlechtern, kämen auf die Konzerne weitere Milliardenzahlungen zu, so eine Studie des Vermögensverwalters Flossbach von Storch (siehe Tabelle).

"Bestehende Ansprüche auf Betriebsrenten aus Pensionskassen lassen sich zwar nicht streichen", sagt Detlef Lülsdorf, Versicherungsberater aus Köln. Die Pensionskassen können aber die Verzinsung der eingezahlten Beiträge drücken. So schmolz die mit 27 Milliarden Euro Vermögen größte Pensionskasse BVV, zuständig für die Finanzbranche, den Garantiezins für neu eingezahlte Beiträge von 4,0 auf 2,75 Prozent ab. Betroffen sind bis Ende 2004 abgeschlossene Verträge.

Pensionskassen können auch die Kalkulation der Betriebsrente verändern. So werden die Beiträge in der Regel mit einem altersabhängigen Faktor multipliziert. Aus Beiträgen und diesem Faktor errechnet sich die Höhe der Betriebsrente. Pensionskassen können bei der BaFin beantragen, die Faktoren für künftige Beiträge zu senken. Im Zeitraum 2007 bis 2017 haben insgesamt 25 Pensionskassen einen solchen Antrag gestellt. Darunter waren die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) sowie die Pensionskassen von Edeka und Gerling.

Noch drastischere Eingriffe sind bei neuen Betriebsrenten möglich. Hier stellen die Arbeitgeber von Leistungs- auf Beitragszusagen um. Für Betriebsrentner heißt das, dass sie künftig nicht mehr wissen, welche Leistungen sie zu erwarten haben, sondern nur noch, wie viel Beiträge der Arbeitgeber für die Betriebsrente einzahlt. Immerhin ist bisher garantiert, dass eingezahlte Beiträge zum Eintritt in den Ruhestand erhalten bleiben. Bei der zum 1. Januar 2018 von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles neu eingeführten reinen Beitragszusage ist nicht einmal das noch sicher: "Wir haben auf Garantien und Mindestleistungen verzichtet, weil das bisher der Haupthemmschuh war, in kleineren Unternehmen Betriebsrenten anzubieten." Schlimmstenfalls erhalten Versicherte mit neuen Verträgen also weniger als die eingezahlten Beiträge. Künftig tragen sie das Niedrigzinsrisiko allein.

Details zum neuen Betriebsrentengesetz stellte die Bundesregierung unter diesem Link ins Netz.

Weitere Informationen aus Sicht der Betriebsrentner bieten die Verbraucherzentralen an.

Checkliste Betriebsrente, Teil 1: Zinspapiere, Zeit, Altverträge, Firmen

Für die Unternehmen hat die Beitragszusage den Vorteil, dass sie nicht

