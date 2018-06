Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump haben das historische Gipfeltreffen umgesetzt. So berauscht Trump nun ist, die Einsicht in seine begrenzte Macht wird schon bald schmerzvoll sein.

Was lange unmöglich schien, wird heute Wirklichkeit: die erste persönliche Begegnung eines amtierenden US-Präsidenten mit dem aktuellen Machthaber der Kim-Dynastie Nordkoreas. Dass dieser Gipfel überhaupt zustande kommt macht deutlich, das beide Koreas, Nord und Süd, die Dinge inzwischen selbst in die Hand genommen haben. Nach der ersten Gipfel-Absage von US-Präsident Donald Trump, trafen Nordkoreas Kim Jong Un und Südkoreas Moon Jae-in sich zur Überraschung gleich am nächsten Tag, um das Treffen zu retten.

Dieses Zusammenspiel der beiden Koreas, aber auch die beiden Treffen von Nordkoreas Herrscher Kim mit dem Chinesischen Staats- und Partei-Chef Xi Jinping vor dem Treffen mit Trump, der Besuch des russischen Außenministers Lawrow in Pjöngjang und das angekündigte Treffen zwischen Putin und Kim machen deutlich, dass heute in Singapur zwar Trump und Kim im Gipfelrausch die Schlagzeilen der Weltpresse beherrschen - sich aber nach dem Gipfeltreffen in Singapur auch andere Mitspieler deutlich zu Wort melden werden: China, Russland, aber auch Japan, dass nicht in einer Außenseiter-Position verharren will und wird. Sie alle wollen ab morgen ihre Vorstellungen von der Lösung der Korea-Frage deutlich artikulieren.

Natürlich stellt das Gipfeltreffen zwischen Trump und Kim einen Meilenstein in der langen Phase von Kaltem Krieg mit ständigen Spannungen, Misstrauen, anschwellenden Eskalationen und nur mühsam unterdrückter Aggressionsbereitschaft auf der koreanischen Halbinsel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...