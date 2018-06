Chinesische Internetnutzer haben verwundert auf einen Tweet von Ivanka Trump reagiert, in dem sie ein Sprichwort zitierte, das angeblich aus China stammt. Bevor ihr Vater am Dienstag in Singapur mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zusammenkam, twitterte die Präsidententochter: "Diejenigen, die sagen, dass nichts erreicht werden kann, sollten diejenigen, die es tun, nicht unterbrechen. -Chinesisches Sprichwort."

Die Redewendung schien Nutzern in Chinas sozialen Netzwerken jedoch völlig unbekannt zu sein. "Sie muss das in einem Glückskeks gefunden haben", schrieb ein Nutzer des Kurznachrichtendienstes Weibo. Ein anderer Nutzer kommentierte: "Der Satz ergibt zwar Sinn, ich weiß aber trotzdem nicht, welche Redewendung sie meint." Ein weiterer Weibo-Nutzer fühlte sich durch das offenbar falsche Zitat an seine eigene Schulzeit erinnert: "Auf die gleiche Art habe ich früher Aufsätze geschrieben."/jpt/DP/zb

