GRIECHENLAND - Die Bundesregierung will Schuldenerleichterungen für Griechenland verhindern und erwägt, Athen stattdessen mit einem Milliardenpolster zu unterstützen. Das geht aus Verhandlungspapieren hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegen. Athen soll so ausgestattet werden, dass es bis 2022 alle Kreditraten an Euro-Staaten und Internationalen Währungsfonds bedienen kann. (SZ S. 19)

MANAGERGEHÄLTER - Auch im MDAX lässt sich als Unternehmensleiter ordentlich Geld verdienen. Die am besten bezahlten Vorstandsvorsitzenden in der zweiten Reihe der deutschen Börse bekommen Gehälter, wie ihre Kollegen im Elite-Index DAX sie im Mittelfeld oder im unteren Drittel ihrer Rangliste erhalten. Fünf der MDAX-Unternehmensleiter, deren Einzelgehalt zu ermitteln war, bekamen im vergangenen Jahr mehr als 5 Millionen Euro. Das geht aus einer Auswertung von HKP vor (FAZ S. 22)

DIESELSKANDAL - Die Unionsfraktion im Bundestag hat die deutschen Automanager wegen des fortgesetzten Dieselskandals scharf kritisiert. "Es kann nicht sein, dass ständig etwas Neues rauskommt", sagte Unionsfraktionsvize Ulrich Lange (CSU). "Die Autohersteller müssen jetzt mit offenen Karten spielen und endlich ihrer Verantwortung - auch gegenüber ihren Kunden - gerecht werden. Wir brauchen einen konstruktiven Beitrag von der Autoindustrie", verlangte Lange. (Rheinische Post)

DIESELSKANDAL - DIHK-Präsident Eric Schweitzer hat vor den Folgen des fortgesetzten Dieselskandals für die Gesamtwirtschaft gewarnt. "Die Diesel-Affäre und Fahrverbote verunsichern große Teile der deutschen Wirtschaft", sagte Schweitzer. "Nicht nur die Kfz-Branche selbst ist betroffen. Wertverluste und Standzeiten vieler Diesel-Pkw belasten auch viele Mittelständler und kleinere Betriebe", sagte der Chef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK). "Der DIHK schätzt die damit verbundenen Kosten schon heute auf mehr als eine halbe Milliarde Euro", sagte Schweitzer. (Rheinische Post)

DIGITALISIERUNG - Deutsche Unternehmen haben bei der Digitalisierung noch Nachholbedarf. Das zeigt eine Studie von Kantar TNS und dem Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) Mannheim im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums. Die Forscher untersuchten den Digitalisierungsgrad der deutschen Industrie und der Dienstleistungsbranche. (Handelsblatt S. 11)

INTERNET - Die Bundesregierung stellt Milliarden für schnelles Internet bereit - ausgezahlt wurde bislang nur ein winziger Bruchteil. Nach Angaben der Bundesregierung wurden von den 3,5 Milliarden Euro bis Ende Mai gerade einmal 26,6 Millionen Euro ausgezahlt. In konkrete Bauprojekte flossen sogar nur 3,1 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort von Verkehrsstaatssekretär Steffen Bilger auf eine kleine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Oliver Krischer, Margit Stumpp und Matthias Gastel hervor, die der Süddeutschen Zeitung vorliegt. (SZ S. 17)

EZB - Die Gebühren für die Nutzung der von der Europäischen Zentralbank (EZB) aufgesetzten Wertpapierabwicklungsplattform T2S sollen ab Anfang 2019 deutlich angehoben werden. Dies sieht nach Informationen der Börsen-Zeitung ein Vorschlag des Market Infrastructure Board (MIB) der EZB vor. Damit die Gebührenerhöhung rechtzeitig in Kraft treten kann, sei eine Entscheidung spätestens an der EZB-Ratssitzung Ende Juni angezeigt, heißt es. Laut Vorschlag sollen die Gebühren für Lieferung gegen Zahlung (DvP) von derzeit 15 Eurocent auf bis zu 23,5 Eurocent angehoben werden. (Börsen-Zeitung S. 5)

HANDELSABKOMMEN - Die deutsche Wirtschaft fordert als Reaktion auf die US-Strafzollpolitik eine rasche Ratifizierung des Ceta-Abkommens mit Kanada durch den Bundestag. "Es ist an der Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Wir sollten zeigen, dass Europa deal maker und nicht etwa deal breaker ist", sagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

BAUKINDERGELD - Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (IW) Köln reichen die geplanten Mittel für das Baukindergeld nicht aus. "Die Zahl der Ersterwerber ist 2016 weiter gesunken", heißt es in einem noch unveröffentlichten Bericht des IW Köln, der dem Handelsblatt vorliegt. So hätten nur rund 600.000 Haushalte den Schritt von der Miete ins Eigenheim gewagt. Doch selbst auf Basis dieser geringen Zahl werde das Baukindergeld den gesteckten Kostenrahmen von 2 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode wohl "deutlich überschreiten". (Handelsblatt 9)

