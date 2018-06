Angefangen hat die Erfolgsgeschichte des führenden Dienstleistungsunternehmens in der US-Gesundheitsvorsorge kurz nach dem letzten großen Crash aus 2008. Das Kerngeschäft setzt sich aus Versicherungen und Gesundheitsfürsorge zusammen und erlebte unter US-Präsident Barack Obama einen ungeahnt starken Aufschwung und konnte von unter 20,00 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von zuletzt 250,79 US-Dollar Anfang dieses Jahres zulegen. Erst an dieser Stelle setzte eine kurzfristige Korrekturbewegung auf das Niveau von 208,48 US-Dollar ein, die aber recht schnell wieder abgefangen werden konnte und zuletzt wieder deutliche Kursstärke zu sehen war.

Frische Rekordhochs aufgestellt

In der vergangenen Handelswoche hat sich die Aktie erneut an die Januarhochs von 250,79 US-Dollar herangearbeitet und versucht sich zu Beginn dieser Woche mit einem Ausbruch darüber. Ein Wochenschlusskurs über diesem Niveau könnte den bereits am 8. Juni 2017: "United Health Group: Es läuft, und wie!" vorgestellten Schein noch weiter in ungeahnte Höhen vorantreiben, erlaubt es aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...