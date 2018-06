The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.06.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.06.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0130433995 GIVAUDAN SA 11-18 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A12UFW1 IKB DT.IND.BK.MTN 15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1H3D71 BERLIN, LAND LSA11/18A341 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL2514 NORDLB OPF.S.51 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JDK7 DZ BANK IS.R.2834 MTN BD00 BON EUR N

CA BS54 XFRA DE0001104644 BUND SCHATZANW. 16/18 BD01 BON EUR Y

CA KW0C XFRA DE000A1H36X9 K.F.W.ANL.V.11/2018 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB1DU7 NORDLB IS.S.1264 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB1871 NRW.BANK IS.A.187 08/18 BD01 BON EUR N

CA P9TA XFRA PTOTENOE0018 PORTUGAL 08-18 BD01 BON EUR N

CA CLHF XFRA US14149YBC12 CARDINAL HEALTH 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US25746UBE82 DOMINION ENERGY 2018 A BD01 BON USD N

CA DODC XFRA US25746UCD90 DOMINION ENERGY 15/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US48666KAN90 KB HOME 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US642869AC54 NEW BRUNSWICK 11/18 BD01 BON USD N

CA PFEF XFRA US717081DF76 PFIZER INC. 13/18 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA USG08820CG86 B.A.T. INTL FIN.15/18 FLR BD01 BON USD N

CA 697C XFRA XS0828002807 SMURF.KAPP.ACQ.12/18 REGS BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1244061534 M.BENZ (AU)PAC. 15/18 MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA US17275RAU68 CISCO SYSTEMS 15/18 BD02 BON USD N

CA CISB XFRA US17275RAY80 CISCO SYSTEMS 15/18 FLR BD02 BON USD N

CA 4ETD XFRA US29273RBH12 ENERGY TRANSFER 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US29874QCJ13 EUR. BK REC.DEV.13/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US298785GC43 EIB EUR.INV.BK 13/18 BD02 BON USD N