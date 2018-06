FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

P6SG XFRA US71922G2093 PHOSAGRO PJSC SP.GDR REGS 0.068 EUR

OCM XFRA CNE100001NN9 CHINA INTL MAR.CONT.H YC1 0.003 EUR

PQN XFRA ES0105229001 PROSEGUR CASH S.A. EO-,02 0.014 EUR

WC41 XFRA CA9604105044 WESTJET AIRLINES VTG SHS 0.091 EUR

1PH XFRA KYG2133W1087 CHINA RES PH.HE.HD-,00025 0.012 EUR

DDR2 XFRA US23317H8549 DDR CORP. NEW 0.322 EUR