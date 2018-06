FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4VE2 HSH NORDBANK MZC 17 14/22 0.000 %

XFRA DE000HSH35N6 HSH NORDBANK MZP 5 12/19 0.000 %

VHY XFRA US9282981086 VISHAY INTERTECH. DL-,10 0.072 EUR

13J XFRA HK0000204385 JINMAO HO.A.J.C.H.I.M.UTS 0.017 EUR

ROW XFRA US8826811098 TEXAS ROADHOUSE DL-,001 0.212 EUR

PUP XFRA US74460D1090 PUBLIC STORAGE DL-,10 1.697 EUR

PC6A XFRA US71646E1001 PETROCHINA YC1 ADR/100 0.819 EUR

W8U XFRA US69360J1079 PS BUSINESS PARKS 0.721 EUR

MHQ XFRA US5591892048 MAGNITOGORSK I+S REGS/13 0.144 EUR

KHP XFRA US5002551043 KOHL'S CORP. DL-,01 0.518 EUR

GU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.191 EUR

CLF XFRA US16939P1066 CHINA LIFE INS.CO. ADR/5 0.270 EUR

AAZ XFRA US0325111070 ANADARKO PET.CORP. DL-,10 0.212 EUR

A5E XFRA US02916P1030 AMERICAN RAILCAR DL-,01 0.339 EUR

AE4 XFRA US0236081024 AMEREN CORP. DL-,01 0.388 EUR

UNJ XFRA KYG8813K1085 UNITED LABS INTL HD -,01 0.006 EUR

9AE XFRA KYG025011076 AMBER ENERGY LTD HD-,10 0.003 EUR

FFR XFRA US3465631097 FORRESTER RESEAR. DL-,01 0.170 EUR

CMAB XFRA ES0124244E34 MAPFRE S.A. NOM. EO -,10 0.086 EUR

MKS XFRA EE3100098328 MERKO EHITUS (ASUT.) O.N. 1.000 EUR

A1T XFRA EE3100026436 AS TALLINNA VESI A EO 0,6 0.360 EUR

BZLA XFRA US0595781040 BANCO DO BRASIL ADR 1 0.018 EUR

HAW XFRA DE0006042708 HAWESKO HOLDING AG SVG 1.300 EUR

GY5 XFRA FR0000054678 EURO RESSOURCES SA EO-,01 0.150 EUR

9C6 XFRA CNE100000TW9 CN.SUNTIEN GR.ENRGY H YC1 0.014 EUR

ZTX XFRA CNE1000004X4 ZHUZHOU CRRC TIME.E.H YC1 0.060 EUR

ZVL XFRA CNE1000004R6 ZHAOJIN MINING IND.H YC 1 0.008 EUR

GRCH XFRA CNE100000379 GUANGSHEN RAILWAY H YC 1 0.010 EUR

CPQA XFRA BMG715071343 C.P.POKPHAND -ADJ.- DL-01 0.001 EUR

CFH XFRA BMG2154F1095 CHINA FOODS LTD. HD-,10 0.003 EUR

CJW1 XFRA BMG2113M1203 CHOW SANG SANG LTD HD-,25 0.045 EUR

PJJ1 XFRA BMG2120L1072 CHINA DISPLAY O.T.H.HD-10 0.002 EUR

XFRA DE000HSH3230 HSH NORDBANK MZC 12 12/19 0.000 %

2HP XFRA US42824C1099 HEWLETT PACKARD ENT. 0.095 EUR

7HP XFRA US40434L1052 HP INC DL -,01 0.118 EUR