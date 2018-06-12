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CIMIC GROUP LIMITED26,51-0,11 %
EXCO TECHNOLOGIES LIMITED6,03-0,33 %
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION38,51+0,29 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC63,64-0,84 %