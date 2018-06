FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 12.06.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 13.06.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 12.06.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 13.06.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.204 EUR

LTH XFRA AU000000CIM7 CIMIC GROUP 0.484 EUR

3XT XFRA CA30150P1099 EXCO TECHS LTD 0.055 EUR

HM9 XFRA US4403271046 HORACE MANN EDUC. DL-,001 0.242 EUR

IWTQ XFRA AT0000746748 ESPA ST.BIOTEC EOR01AEO 1.823 EUR