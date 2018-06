Die UBS hat das Kursziel für die Aktie der Deutschen Post nach der Gewinnwarnung und Restrukturierungsankündigungen vom Freitag von 39,30 auf 37,20 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Dominic Edridge in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf "Buy". Die eingeleiteten Maßnahmen im Brief- und Paketgeschäft (PeP) seien sinnvoll. In der Vergangenheit habe der Konzern mit seinen Schritten gute Erfolge erzielt. Edridge sieht die Post in einer deutlich stärkeren Position als so manchen Wettbewerber./ag/ck

Datum der Analyse: 12.06.2018

ISIN DE0005552004

