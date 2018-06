Die News Services Group (NSG) feierte heute ein erfolgreiches Jahrzehnt als exklusive Vertretung von Business Wire. Das zu Berkshire Hathaway gehörende Unternehmen ist derzeit der weltweit führende Nachrichtendienst in der MENA-Region.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180611005018/de/

Tony AbiHanna, President und CEO von NSG, AETOSWire und Esmaa News, erinnert sich: "Vor zehn Jahren war NSG ein Pionier bei der Verbreitung von Nachrichten in der Region und sprang für Unternehmen und Organisationen in die Bresche, die eine zielgerichtete und breitere Abdeckung anstrebten. Um unsere Dienstleistungen weiter auszudehnen, nahmen wir mit Business Wire Kontakt auf und erhielten 2008 den Zuschlag als exklusive Vertretung in MENA."

NSG ist das einzige Unternehmen in MENA, das auf die neueste Nachrichtenverbreitungstechnologie von Business Wire zugreifen kann und von dem mehrfach patentierten NX-Netzwerk profitiert, durch das Nachrichten an die Redaktionssysteme führender Medienstellen übertragen werden können.

"Es ist uns eine Ehre, dass wir in MENA von NSG und AETOSWire vertreten werden. Ein Jahrzehnt der Zusammenarbeit spricht für die für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft, die wir gemeinsam aufgebaut und aufrechterhalten haben", so Geff Scott, CEO von Business Wire. "Mit NSG als Regionalpartner sind wir bei Business Wire zuversichtlich, dass sich unsere Kunden auf einen überlegenen Vertrieb stützen können, während die Kunden von NSG von der beispiellosen globalen Reichweite und dem Service von Business Wire profitieren", fügte Scott hinzu.

Beide Seiten verzeichnen einen Zuwachs an Erfahrung und Größe: Business Wire ist im 57. Jahr an 29 Niederlassungen tätig und hat über 500 Angestellte, während NSG im 10. Jahr ist und über zwei Tochtergesellschaften (AETOSWire und Esmaa News) sowie mehr als 70 Angestellte verfügt. So dürfen Kunden beispiellose und innovative Serviceleistungen erwarten, die ihnen zum Erreichen ihrer Kommunikationsziele verhelfen.

AbiHanna hielt fest, dass "ein großes Jahr für uns mit zahlreichen Meilensteinen ansteht: das Rebranding von ME NewsWire als AETOSWire, das 10. Jahr unseres Bestehens als Firma sowie das 10-jährige Jubiläum als Partnerunternehmen von Business Wire. Angesichts dieser Meilensteine haben wir einige einmalige Kommunikationsdienste eingeführt, und mehr werden bald folgen."

Weitere Informationen finden Sie unter: www.nsg-me.net.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180611005018/de/

Contacts:

News Services Group

Zyra Tarrosa, +97144525111

PR-Leiterin

pr@nsg-me.net