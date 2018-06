Medienmitteilung

Offenlegung von Beteiligungen gemäss Finanzmarkt-infrastrukturgesetz

Zug, Schweiz, 12. Juni 2018 - In Übereinstimmung mit Artikel 120 des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel (Finanzmarktinfrastrukturgesetz, FinfraG) wurde Landis+Gyr Group AG am 8. Juni 2018 von KIRKBI AG informiert, dass sie einen Anteil von 10.52% an den Stimmrechten und dem eingetragenen Aktienkapital von Landis+Gyr Group AG hält.

Dies entspricht 3'104'088 Namenaktien und Stimmrechten. Gemäss der Erklärung von Adrian Kalt und Bruno Koller wurde der gegenüber der SIX Swiss Exchange meldepflichtige Grenzwert von 10% am 7. Juni 2018 überschritten.

