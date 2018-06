Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 270,00 oder 222,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Continental AG hat am 08.05.2018 ihre Zahlen für das erste Q. [mehr] aktiencheck.de Royal Dutch Shell-Aktie: 34,50 oder 20,50 GBP? Alle Kursziele und Ratings nach Q1-Zahlen auf einen Blick - Aktiennews Den Haag (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Mineralöl- und Erdgas-Konzerns Royal Dutch Shell plc (RDS) (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) nach der Bekanntgabe der Zahlen zum 1. Quartal 2018 zu? 34,50 oder 20,50 GBP? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Royal Dutch Shell-Aktie auf einen Blick zusammengestellt. Die Royal Dutch . [mehr] Instinet Apple-Aktie: iPhone-Volumen bleibt Fundament der Story.- Aktienanalyse New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Jeffrey Kvaal von Instinet: Im Rahmen einer Aktienanalyse hält Analyst Jeffrey Kvaal vom Investmenthaus Instinet in Bezug auf die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) an seiner neutralen Haltung fest. Berichte über eine Kürzung der iPhone-Komponentenaufträge um 20% würden zeigen, dass Apple Inc. die Nachfrage nach dem iPhone X überschätzt habe, so die Instinet-Analysten. Bullen würde. [mehr] Kolumnen mehr > IG Markets DAX: Giovanni Tria beruhigt die Märkte Die neue Regierung in Italien hatte zuletzt mit der Ankündigung, die Schulden massiv zu erhöhen, an den Finanzmärkten für Verunsicherung gesorgt. Nun kamen beschwichtigende Worte aus Rom. Das Bekenntnis des amtierenden Finanzministers Giovanni Tria zur Eurozone und zum Schuldenabbau wurde mit Erleichterung aufgenommen. Der deutsche Leitindex verzeichnete ein Kursplus von 0,6% auf 12.843 Punkte und konnte endlich mal die nachmittäglichen Kursgewinne verteidigen. Optimistisch zeigen sich die Marktteilnehmer aber auch von der Entwicklung des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur. Die Börsen in Japan und in den Vereinigten S. [mehr] Feingold-Research Rocket Internet - was haben die denn genommen? Die Aktie von Rocket Internet notiert bei 24 Euro und das in einem absoluten Bullenmarkt, in dem der Markt wirklich jeden Mist noch annimmt und kauft, jeden Unfug glaubt und verarbeitet - siehe Tesla. Für uns ist Rocket Internet im nächsten Abschwung ein Kandidat für 10 Euro im Kurs - passender Put wäreHW396P. Aber was hat Berenberg genommen?Die Privatbank hat die Einstufung für Rocket Internet anlässlich des bevorstehenden Börsengangs (IPO) von Home24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen - mehr als 100 Prozent über aktuellem Kurs. Deal - wenn dieses Ziel erreicht ist, fährt ein Feingold-Research-Mensch persönlich von Frankfurt nach Berlin und sagt "sorry". Das IPO werde die Tr. [mehr] DOW DAX weiter im Seitwärtstrend DOW DAX weiter im Seitwärtstrend Nach dem Abprallen an der 12600, bewegt sich der DAX weiter nach oben. Erst über 13000 hat er sich aus der Seitwärtsbewegung befreit und kann dann weiter steigen. Es bleibt weiter spannend, wie der DAX den Seitwärtstrend auflösen wird. Negativ wird es beim DAX unter 12600 und beim DOW entsprechend unter 24000. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, DOW-Wochenchart. Da es sich hier um einen Tageschart handelt, kann man in dieser Form, immer nur eine Momentaufnahme vom DAX zeigen. Darum muss jeder die Trendlinien selber weiter zeichnen und beobachten, wo sich die Widerstände am nächsten Tag befinden. Wichtig ist, sich nicht nur an Charttechnik zu orientieren, sondern auch Indik. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

Den vollständigen Artikel lesen ...