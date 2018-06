Flamatt - Nur wenige Minuten Zugfahrt können bei Wohnungsmieten bereits einen markanten Preisunterschied ausmachen. So ist das Wohnen in Ziegelbrücke beinahe dreimal günstiger als in Zürich, das nur ein paar Haltestellen entfernt liegt. Die Miet-Map von ImmoScout24 zeigt das starke Preisgefälle entlang der West-Ost- und der Nord-Süd-Achse der SBB auf. Dazu wurden die durchschnittlichen Mietpreise von 3,5-Zimmer-Wohnungen mit 80m2 an über 30 ausgewählten Verkehrsknotenpunkten der Schweiz untersucht.

Die Zugreise quer durch die Schweiz bietet nicht nur landschaftliche Vielfalt, auch die Mietpreise zeigen beachtliche regionale Unterschiede. ImmoScout24, das führende Online-Immobilienportal, hat die Monatsmieten entlang der West-Ost- und Nord-Süd-Bahnlinie der SBB genauer unter die Lupe genommen. Fest steht: Wer pendeln mag, ist im Preisvorteil. In Disentis, Ziegelbrücke und Chiasso wohnt es sich am günstigsten. Eine 3,5-Zimmer-Wohnung kostet hier zwischen 1'240 Franken und 1'380 Franken pro Monat. Für dieselbe Wohnung muss in Zürich mehr als zweieinhalb Mal so viel, nämlich knapp 3'500 Franken monatlich bezahlt werden. Mit satten 2'720 Franken erreicht Genf auf der Hitliste der teuersten Mietwohnungen Platz 2. Dicht gefolgt von Zug, wo eine 3,5-Zimmer-Wohnung mit 80m2 Wohnfläche ...

