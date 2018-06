Der Kim-Trump-Gipfel hat scheinbar eine Annäherung gebracht. Der US-Präsident betont seine Zufriedenheit. Alles Wissenswerte im Überblick.

In Singapur hat der historische Gipfel zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Diktator Kim Jong Un begonnen. Kim will einem Agenturbericht zufolge nur am Dienstag verhandeln. Seine Abreise ist für 14 Uhr Ortszeit (8 Uhr in Deutschland) geplant. Trump fliegt nun ebenfalls am Dienstag, um 19 Uhr, zurück in die USA und nicht wie ursprünglich vorgesehen am Mittwoch. Um 16 Uhr will sich der US-Präsident der Presse erklären.

Noch herrscht große Spannung, was Trump und Kim an Offerten und Konzessionen in die Verhandlungen bringen werden. Trump hat bisher keine konkreten Details durchsickern lassen. Die Entwicklungen des Tages im Newsblog.

+++ 7:35 Uhr - Kim und Trump treffen in Kürze ein +++

Laut CNN steht die Unterzeichnung des Dokuments unmittelbar bevor. Es ist nicht klar, ob tatsächlich ein konkreter Schritt in Richtung einer atomaren Abrüstung Nordkoreas gelungen ist.

+++ 7:26 Uhr - Unterzeichnungszeremonie wird vorbereitet +++

Auf dem Gipfel zwischen den USA und Nordkorea haben beide Seiten am Dienstag die Unterzeichnungszeremonie für eine gemeinsame Vereinbarung vorbereitet. Im Gipfelhotel "Capella" stehen zwei Stühle an einen Tisch. Die Füller für Kim und Trump liegen bereit. Im Hintergrund stehen auf jeder Seite sechs US-amerikanische und sechs nordkoreanische Flaggen.

+++ 7:13 Uhr - Inhalt der angeblichen Fortschritte weiter unklar +++

Der US-Sender CNN berichtet unter Berufung auf US-Kreise, dass die Vereinbarung der beiden Staatschefs die bei dem Gespräch erzielten Fortschritte festhalten solle. Zudem werde man sich verpflichten, den Schwung beizubehalten. Das klingt wenig konkret.

+++ 6:56 Uhr - Weinender Rodman: "Großer Tag für alle"

In einem emotionalen Interview feiert der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und ...

