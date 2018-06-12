CS HEBT ZIEL FÜR RECKITT BENCKISER AUF 5500 (5450) PENCE - 'UNDERPERFORM'KEPLER CHEUVREUX SENKT TATE & LYLE AUF 'REDUCE' (BUY) - ZIEL 620 (630) PENCE BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ADLER REAL ESTATE AUF 17,40 (16,20) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE KONSUM REIT AUF 12,50 (11,50) EUR - 'BUY'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR TAG IMMOBILIEN AUF 20 (18) EUR - 'BUY'CREDIT SUISSE SENKT WACKER CHEMIE AUF 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - KURSZIEL 106 (135) EURQUIRIN PRIVATBANK SENKT NORMA AUF 'HOLD' ('BUY') - ZIEL 70 EURRBC SENKT DEUTSCHE POST AUF 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - ZIEL 33 (40) EURSOCGEN HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 112 (107) EUR - 'HOLD'SOCGEN STARTET METRO AG MIT 'HOLD' - ZIEL 12 EURUBS SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE POST AUF 37,20 (39,30) EUR - 'BUY' ...Den vollständigen Artikel lesen ...