Chinas will den heimischen Tech-Firmen bei deren geplanten Börsengängen unter die Armegreifen. Sechs Investmentfonds sollen im Auftrag der Regierung bei Investoren bis zu 300 Mrd. Yuan (umgerechnet 40 Mrd. Euro) einsammeln. Damit sollen die Platzierungen von Unternehmen wie dem Smartphonehersteller Xiaomi und dem Amazon-Konkurrenten Alibaba an chinesischen Börsen unterstützt werden.



Die Fonds sollen nach dem Willen der Regierung dann als Ankerinvestor an den Börsengängen der Tech-Firmen teilnehmen und sich verpflichten, die Aktien drei Jahre lang zu halten.



Xiaomi strebt in den kommenden Wochen eine Platzierung am Hongkonger Aktienmarkt an. Bei der Neuemission will der Smartphonehersteller etwa 10 Mrd. $ einsammeln. Es wäre der größte Börsengang eines chinesischen Technologieunternehmens seit fast vier Jahren. Alibaba plant auch einen Börsengang in China. Außerdem will der Google-Rivale Baidu, der ebenfalls bereits in den USA gelistet ist, in China Aktien zum Handel anbieten.



