Das Analysehaus RBC hat Deutsche Post nach der jüngsten Gewinnwarnung von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Das Kursziel senkte Analyst Damian Brewer in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 40 auf 33 Euro. Der Experte kürzte nach der Mitteilung der Deutschen Post vom vergangenen Freitag über die Probleme unter anderem in der Brief- und Paketsparte seine Gewinnprognosen für das laufende und die kommenden Jahre. Mit dem neuen Kursziel sei die Aktie zunächst keine attraktive Anlage mehr./zb/ag Datum der Analyse: 12.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2018-06-12/07:40

ISIN: DE0005552004